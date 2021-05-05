По сюжету пьесы, с главным героем – крокодилом – случилось невероятное: у него вывелся птенец!
Следуя всем законам природы, он должен был его съесть, однако, не испугавшись насмешек со стороны друзей и родственников, аллигатор пожалел только что родившегося птенца, а в награду за свою доброту и искреннюю любовь получил настоящее чудо – научился летать!
Для спектакля артистам пришлось на протяжении недели брать уроки у мастера, который владеет искусством оригами. Историю про то, как добро может изменить мир, артисты будут создавать не одни, а в компании со своими маленькими зрителями.
В конце описания спектакля прикрепляем ссылки на театр:
КАССА ТЕАТРА 36 79 68 (10.00-18.30, без перерывов и выходных)
Сайт театра http://www.kemteatr.ru/
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