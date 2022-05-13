Детский сад за 144 млн рублей появится в Кемерове

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Тендер на строительство детского сада в городе Кемерово за более чем 144  миллиона рублей появился на сайте государственных закупок.

Из информации в официальной документации следует, что учреждение для дошкольников на 130 мест появится в квартале № 55 Заводского района города Кемерово. Первоначальная цена контракта составила 144 200 023, 54 рубля. При этом все деньги на строительство будут выделены из регионального бюджета.


Общая площадь трехэтажного объекта составит 2884 "квадратов". К слову, для подрядчика прописано не маловажное условие: после сдачи строения в эксплуатацию он обязуется дать гарантию на срок до пяти лет. Все работы должны быть завершены до 31 ноября 2022 года. Таким образом, исполнителю на возведение детсада остается всего семь месяцев.

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