Детский сад в Кузбассе занял первое место на всероссийском конкурсе

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Жюри конкурса-смотра "Лучшие детские сады России 2021" выбрали в качестве победителя дошкольное учреждение из шахтерского края.

Как стало известно из сообщения новокузнецкого МБДОУ "Центр развития ребенка – детский сад №6" в Instagram-аккаунте, учреждение стало победителем во всероссийском конкурсе-смотре "Лучшие детские сады России 2021".


Согласно официальному положению конкурса, эксперты оценивали участников по целому перечню критериев. Оценивался результаты деятельности в части оздоровления и развития детей, безопасности, общий эстетический вид, оригинальность и основные показатели работы организации, качество презентации. Участники рассказывали об инновационных подходах, новинках и достижениях, а также о том, как именно проходит налаживание взаимодействия с родителями.


Всероссийский конкурс-смотр проходил с 15 января по 26 мая 2021 года.

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