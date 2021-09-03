Детский сад в Кузбассе занял первое место на всероссийском конкурсе

Как стало известно из сообщения новокузнецкого МБДОУ "Центр развития ребенка – детский сад №6" в Instagram-аккаунте, учреждение стало победителем во всероссийском конкурсе-смотре "Лучшие детские сады России 2021".

Согласно официальному положению конкурса, эксперты оценивали участников по целому перечню критериев. Оценивался результаты деятельности в части оздоровления и развития детей, безопасности, общий эстетический вид, оригинальность и основные показатели работы организации, качество презентации. Участники рассказывали об инновационных подходах, новинках и достижениях, а также о том, как именно проходит налаживание взаимодействия с родителями.

Всероссийский конкурс-смотр проходил с 15 января по 26 мая 2021 года.