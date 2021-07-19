Детский сад с астрономическим и медицинским факультетами начал работу в Кузбассе

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Необычный детский сад открылся в Осинниках. Его воспитанники будут изучать медицину, физику, астрономию и заниматься на метеорологической станции.

Детский сад "Академия детства" на 140 мест, из которых 60 – ясельные, заработал в Осинниках. Учреждение оснащено обучающими комплексами – "лабораториями" и "факультетами", где ребята смогут изучать мир более основательно.

– Это обучающие комплексы, где дети в игровой форме смогут проводить эксперименты, опыты, получать начальные естественно-научные знания, – сообщили в обладминистрации.

На текущий момент открыто два факультета – медицинский и факультет физики и астрономии, где дошкольники смогут получить представление о медицинских профессиях, солнечной системе, звездах. На специально оборудованной метеорологической станции воспитанники будут следить за погодой, фиксировать изменения и составлять прогнозы.

Фото: Администрация правительства Кузбасса
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