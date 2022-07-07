Детский омбудсмен рассказала о суициде пятиклассника в Кемерове

Соответствующая информация была размещена в докладе о деятельности уполномоченного по правам ребенка в России за 2021 год. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила, что в апреле прошлого года ученик одного из образовательных учреждений кузбасской столицы свел счеты с жизнью.

– При посещении Уполномоченным Кемеровской области установлено, что в апреле 2021 года ученик 5 класса школы города Кемерово совершил суицид, – говорится в докладе.

Из текста документа следует, что возможность предотвратить трагедию была. Однако законный представитель ребенка отказался от психолого-педагогического сопровождения и работы мальчика с педагогом-психологом.