Детский омбудсмен предложила ввести запрет на продажу энергетических напитков детям в России

0
Фото:  

Инициатива о том, что в стране следует запретить продажу энергетиков несовершеннолетним, была подготовлена основателем Национального родительского комитета и уполномоченной по правам ребенка по Татарстану Ириной Волынец. С ней же она обратилась к властям России, пишут RT.

Свое обращение Волынец направила в Минздрав, Роспотребнадзор, Минпромторг и комитет по охране здоровья Госдумы, пишут «Лента.ру». Омбудсмен предлагает закрепить запрет на федеральном уровне.


Поясняя то, чем обосновано ее инициатива, омбудсмен отметила, что в ходе производства энергетических напитков на заводах используют красители и ароматизаторы, состоящие из таурина и большого количества кофеина. Несмотря на это, указанный напиток можно найти на прилавках любого магазина – чаще всего они находятся на ряду с другой газировкой. Из-за этого же, по ее мнению, у несовершеннолетних складывается впечатление о том, что напиток является безобидным. Из-за своего возраста подростки не могут в полной мере оценить вредность продукта, однако родители, а также врачи всегда выступают против употребления энергетиков.


Волынец также подчеркнула, что к текущему моменту в некоторых субъектах страны продажа энергетиков несовершеннолетним все-таки запрещена, однако в федеральном законодательстве соответствующий пункт отсутствует.


Как раз в той связи, которая описана выше, омбудсмен считает, что продажу энергетиков для несовершеннолетних стоит запретить на всей территории России.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/24774

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined