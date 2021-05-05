Детский омбудсмен предложила ввести запрет на продажу энергетических напитков детям в России

Свое обращение Волынец направила в Минздрав, Роспотребнадзор, Минпромторг и комитет по охране здоровья Госдумы, пишут «Лента.ру». Омбудсмен предлагает закрепить запрет на федеральном уровне.

Поясняя то, чем обосновано ее инициатива, омбудсмен отметила, что в ходе производства энергетических напитков на заводах используют красители и ароматизаторы, состоящие из таурина и большого количества кофеина. Несмотря на это, указанный напиток можно найти на прилавках любого магазина – чаще всего они находятся на ряду с другой газировкой. Из-за этого же, по ее мнению, у несовершеннолетних складывается впечатление о том, что напиток является безобидным. Из-за своего возраста подростки не могут в полной мере оценить вредность продукта, однако родители, а также врачи всегда выступают против употребления энергетиков.

Волынец также подчеркнула, что к текущему моменту в некоторых субъектах страны продажа энергетиков несовершеннолетним все-таки запрещена, однако в федеральном законодательстве соответствующий пункт отсутствует.

Как раз в той связи, которая описана выше, омбудсмен считает, что продажу энергетиков для несовершеннолетних стоит запретить на всей территории России.