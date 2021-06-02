Детский омбудсмен Анна Кузнецова высказалась о проведенном в Кемерове форуме

По словам Кузнецовой, мероприятие собрало в Кузбассе специалистов со всей России, включая представителей профильных ведомств и структур, уполномоченных по правам ребенка, а также родителей и детей. На форуме были определены задачи, которые необходимо решить и в результате оказать комплексную помощь семьям и детям.

Омбудсмен отметила, что идеи для таких решений черпаются, в том числе, в региональных находках, наблюдаемых и в Кузбассе, например, особенных семьях, попавших в сложную ситуацию.

– Порой эти идеи становятся фундаментом федеральных решений. Этой чудесной встречи, подготовленной Кузбассом, хватит на целый год, чтобы вдохнуть силы в те решения, которые здесь приняты, – добавила Кузнецова.

Напомним, также в рамках форума "Вектор детства" губернатор Кузбасса Сергей Цивилев предложил ввести в школах региона новый дополнительный урок.