Детский омбудсмен Анна Кузнецова высказалась о проведенном в Кемерове форуме

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Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова оценила проведенный в кузбасской столице Всероссийский форум "Вектор детства".

По словам Кузнецовой, мероприятие собрало в Кузбассе специалистов со всей России, включая представителей профильных ведомств и структур, уполномоченных по правам ребенка, а также родителей и детей. На форуме были определены задачи, которые необходимо решить и в результате оказать комплексную помощь семьям и детям.


Омбудсмен отметила, что идеи для таких решений черпаются, в том числе, в региональных находках, наблюдаемых и в Кузбассе, например, особенных семьях, попавших в сложную ситуацию.

– Порой эти идеи становятся фундаментом федеральных решений. Этой чудесной встречи, подготовленной Кузбассом, хватит на целый год, чтобы вдохнуть силы в те решения, которые здесь приняты, – добавила Кузнецова.

Напомним, также в рамках форума "Вектор детства" губернатор Кузбасса Сергей Цивилев предложил ввести в школах региона новый дополнительный урок.

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