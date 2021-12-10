Показ спектакля состоится 29-30 декабря, в 12:00 и 15:00

Музыкальный спектакль "Морозко.ru"

Если бы герои русских сказок жили в наше время, какие бы приключения с ними произошли?

"Морозко.ru" расскажет ребятам историю, которая приключилась с сестрами Настенькой и Смартфушей под Новый год. Спектакль поставлен в лучших традициях русских народных сказок, с одной лишь разницей – герои живут в настоящем времени, пользуются планшетом, смартфоном, выходят в Интернет. Сказка расскажет детям о том, что жизнь полна приключений и без интернета и социальных сетей, а также о том, как важно уметь дружить, уважать взрослых, быть добрым и отзывчивым.

Главных героев и хореографические сцены исполнят артисты Губернаторского театра танца "Сибирский калейдоскоп". Также полноправным участником действия станет Оркестр русских народных инструментов филармонии Кузбасса. Живое исполнение придаст мюзиклу яркости, а красочные декорации и костюмы создадут неповторимую новогоднюю атмосферу, полную чудес.

Автор сценария и режиссер заслуженный работник культуры РФ, почетный работник культуры Кузбасса Наталья Соколова.

Исполнители:

Губернаторский театр танца "Сибирский калейдоскоп"

Губернаторский оркестр русских народных инструментов

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Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/

Вход в учреждение осуществляется по QR-коду.

Обращаем внимание, что билеты можно приобрести по Пушкинской карте.