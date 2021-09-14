Детские поликлиники в Кузбассе начали работать без выходных

Ситуация с респираторными инфекциями в Кемеровской области вынудила власти изменить режим работы детских поликлиник, о чем рассказали в администрации региона. Теперь медучреждения будут работать без выходных.

Также с целью уменьшить очереди в больницах предоставлять в школу справку о болезни нужно, если ребенок не ходил на занятия как минимум в течение пяти дней.

– Лишние походы в поликлинику ни детям, ни родителям не нужны. Туда надо обращаться только за медицинской помощью и только заболевшим детям, – отметил Сергей Цивилев.

Напомним, ранее в Кузбассе увеличили часы работы детских поликлиник из-за коронавируса.