Детские площадки в центре Новокузнецка оказались небезопасными

Специалисты провели проверку безопасности детских площадок, расположенных в Центральном районе Новокузнецка. Были осмотрены игровые комплексы в скверах Бардина и "50 лет Центральному району", а также в парке Советской скульптуры и во дворах многоквартирных домов. Обнаружились нарушения.

‒ Установлено, что детское игровое оборудование не соответствует нормативным требованиям безопасности, имеет множественные дефекты и повреждения, ‒ сообщают в пресс-службе кузбасской прокуратуры.

Главе района было внесено представление об устранении нарушений. Администрация уже убрала мусор, избавила детали игрового оборудования от коррозии, а также провела покраску, устранение шероховатостей и подсыпала песок у горок.

Окончательное устранение замечаний находится на контроле прокуратуры.