Детские площадки в центре Новокузнецка оказались небезопасными

0
Фото:  

Прокуратура обнаружила нарушения на игровых объектах в южной столицы Кузбасса.

Специалисты провели проверку безопасности детских площадок, расположенных в Центральном районе Новокузнецка. Были осмотрены игровые комплексы в скверах Бардина и "50 лет Центральному району", а также в парке Советской скульптуры и во дворах многоквартирных домов. Обнаружились нарушения.

‒ Установлено, что детское игровое оборудование не соответствует нормативным требованиям безопасности, имеет множественные дефекты и повреждения, ‒ сообщают в пресс-службе кузбасской прокуратуры.

Главе района было внесено представление об устранении нарушений. Администрация уже убрала мусор, избавила детали игрового оборудования от коррозии, а также провела покраску, устранение шероховатостей и подсыпала песок у горок.


Окончательное устранение замечаний находится на контроле прокуратуры.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38298

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined