Детская шалость спровоцировала пожар в новокузнецкой пятиэтажке

0
Фото:  

Накануне вечером в южной столице Кузбасса борцы с огнем получили сигнал о пожаре в многоквартирном доме в Новокузнецке. Оказалось, что к возникновению пламени приложил силы ребенок.

Инцидент произошел в жилой пятиэтажке на улице Кутузова в Новокузнецке. Со слов собеседницы из ГУ МЧС по Кузбассу, очевидцы позвонили в ведомство в 19:19, после на адрес выдвинулись 24 пожарных на пяти автоцистернах.

На момент прибытия горела квартира на четвертом этаже, в подъезде наблюдалось не сильное задымление. До приезда борцов с огнем сами вышли из здания семеро жильцов, а еще пятерых эвакуировали специалисты, уточнили AVOKADO.

В результате пламя испепелило в комнате шкаф и личные вещи на площади три метра квадратных. Предварительно, огонь возник в жилище из-за детской шалости.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/35532

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined