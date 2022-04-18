Детская шалость спровоцировала пожар в новокузнецкой пятиэтажке

Инцидент произошел в жилой пятиэтажке на улице Кутузова в Новокузнецке. Со слов собеседницы из ГУ МЧС по Кузбассу, очевидцы позвонили в ведомство в 19:19, после на адрес выдвинулись 24 пожарных на пяти автоцистернах.

– На момент прибытия горела квартира на четвертом этаже, в подъезде наблюдалось не сильное задымление. До приезда борцов с огнем сами вышли из здания семеро жильцов, а еще пятерых эвакуировали специалисты, – уточнили AVOKADO.

В результате пламя испепелило в комнате шкаф и личные вещи на площади три метра квадратных. Предварительно, огонь возник в жилище из-за детской шалости.