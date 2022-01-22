Жители кузбасской столицы в социальной сети во "ВКонтакте" возмутились завалами снега на детской площадке. По словам автора публикации, кучи появились в игровой зоне из-за коммунальщиков, которые расчищали сквер им. Резникова от сугробов.

– Эта площадка очень посещаема малышами, до уборки снега все качели крутились и качались. Это как раз тот случай, когда лучше бы ничего не делали, чем сделали вот так, – указал кемеровчанин в тексте.

Судя по опубликованным фотографиям, из-за сбросанного сугроба доступ к детскому городку оказался заблокирован: под снегом оказался зарыта лестница, а также полностью "утонули" качели.

Интернет-пользователь также отметил, что в таком состоянии городок для ребят пребывает уже несколько дней. Проблему специалисты устранять не спешат.