На просторах Сети жительница Ленинска-Кузнецкого пожаловалась на детскую площадку, которая "утонула" в луже. По словам горожанки, игровой комплекс расположен на бульваре Химиков и своим видом больше напоминает болото, нежели зону для ребят.

– Я заметила хороший дом для лягушек. Может можно это как то для детей доступным сделать? – с иронией поинтересовалась интернет-пользовательница.

На опубликованных в сообществе во "ВКонтакте" кадрах видно, что лужи и грязь сконцентрированы вокруг площадки. При этом никаких ливневок по близости нет.