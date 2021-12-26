Детская горка из "грязного" снега разочаровала кузбассовцев

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Жители одного из поселков Кемеровской области пришли в негодование из-за состояния ледового городка. Власти прокомментировали ситуацию.

Накануне в социальных сетях появились видеозапись, снятая в пгт Краснобродский. По сообщению автора съемки, она была осуществлена 25 декабря этого года. На кадрах видно, как дети играют на недостроенных горках. При этом снег, использованный для возведения ледового городка, покрыт напоминающим грязь черным налетом, что заметили комментаторы.

– "Стыдно", "<...> в реале просто грязь, но звери из снега – огонь", "Пошли сегодня кататься и тут же развернулись назад... Нет слов", "Хуже некуда", "Снег с дорог собирали? <...> Ужас", – написали пользователи.

На сообщение отреагировали представители местной власти. Они сообщили, что подрядная организация продолжает работы по организации массового отдыха горожан.

– Горка для малышей готова, – отметили сотрудники администрации Краснобродского городского округа.

Также специалисты отметили, что работы по возведению и заливке большой горки продолжаются в связи с погодными условиями.

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