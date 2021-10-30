Детсады в Кузбассе получили штрафы почти на 2 млн рублей из-за нарушений в организации питания

В течение 2021 года инспекторы провели проверки в 230 детских садах и четырех школах с дошкольными группами. Как оказалось, далеко не все следуют правилам организации питания.

Специалисты изучили 535 проб готовых блюд по микробиологическим показателям, из них 1,5 % не соответствовали норме; 86 проб на калорийность, из них 2,6 % не соответствовали гигиеническим нормативам; 3,9 тыс. смывов на кишечную палочку, из них 2 % не соответствовали норме; 9,6 тыс. замеров искусственной освещенности, из них 4,7 % не соответствовали норме.

В общей сложности было выписано 437 штрафов на 1,9 млн рублей, о чем сообщили в региональном Роспотребнадзоре.