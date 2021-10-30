Детсады в Кузбассе получили штрафы почти на 2 млн рублей из-за нарушений в организации питания

1
Фото:  

Надзорный орган в Кемеровской области уличил дошкольные учреждения в нарушении санитарных норм.

В течение 2021 года инспекторы провели проверки в 230 детских садах и четырех школах с дошкольными группами. Как оказалось, далеко не все следуют правилам организации питания.


Специалисты изучили 535 проб готовых блюд по микробиологическим показателям, из них 1,5 % не соответствовали норме; 86 проб на калорийность, из них 2,6 % не соответствовали гигиеническим нормативам; 3,9 тыс. смывов на кишечную палочку, из них 2 % не соответствовали норме; 9,6 тыс. замеров искусственной освещенности, из них 4,7 % не соответствовали норме.


В общей сложности было выписано 437 штрафов на 1,9 млн рублей, о чем сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30636

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined