Детсад с фотомультстудией открылся в Кемерове

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Строительно-монтажные работы в современном кемеровском учреждении для детей дошкольного возраста завершились. Об этом стало известно из публикации в соцсети Минстроя Кузбасса.

Так, в Instagram-аккаунте Министерства строительства Кемеровской области появилась новая публикация об открытии детсада в Рудничном районе города Кемерово.


В тексте специалисты отметили, что учреждение рассчитано на 200 мест. Принимать будут 100 детей в возрасте от трех до семи лет и 100 малышей ясельного возраста.


Новое здание функционально оснащено современным оборудованием и имеет кабинеты логопеда, изостулии, современного краеведения, также на объекте обустроены интерактивные комплексы для обучения детей финансовой грамотности и фотомультстудия.


Кроме того, в детском саду предусмотрены спортивный и музыкальный залы, бассейн, пространство для занятий хореографией, спортивными танцами.

Да!
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