Детсад с фотомультстудией открылся в Кемерове

Так, в Instagram-аккаунте Министерства строительства Кемеровской области появилась новая публикация об открытии детсада в Рудничном районе города Кемерово.

В тексте специалисты отметили, что учреждение рассчитано на 200 мест. Принимать будут 100 детей в возрасте от трех до семи лет и 100 малышей ясельного возраста.

Новое здание функционально оснащено современным оборудованием и имеет кабинеты логопеда, изостулии, современного краеведения, также на объекте обустроены интерактивные комплексы для обучения детей финансовой грамотности и фотомультстудия.

Кроме того, в детском саду предусмотрены спортивный и музыкальный залы, бассейн, пространство для занятий хореографией, спортивными танцами.