Дети выстроились в очереди на морозе из-за новой системы пропусков в новокузнецкой школе

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Новая современная система пропусков заработала в одной из школ Новокузнецка, что стало причиной массовых опозданий детей на уроки.

Длинные очереди из учеников, которые спешили попасть на уроки, появились у входа в одну из школ в южной столице Кузбасса сегодня во вторник, 16 ноября.


Уточняется, что массовое столпотворение образовалось из-за новой пропускной биометрической системы, эффективность которой, по мнению руководства учреждения, должна быть выше прежней. Однако многие дети потеряли свои пропуски и из-за этого не смогли пройти на занятия.


В результате после встречи с современными технологиями, ребята мерзли на улице при минусовой температуре в ожидании разрешения ситуации, передает "РЕН ТВ"

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