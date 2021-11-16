Дети выстроились в очереди на морозе из-за новой системы пропусков в новокузнецкой школе

Длинные очереди из учеников, которые спешили попасть на уроки, появились у входа в одну из школ в южной столице Кузбасса сегодня во вторник, 16 ноября.

Уточняется, что массовое столпотворение образовалось из-за новой пропускной биометрической системы, эффективность которой, по мнению руководства учреждения, должна быть выше прежней. Однако многие дети потеряли свои пропуски и из-за этого не смогли пройти на занятия.

В результате после встречи с современными технологиями, ребята мерзли на улице при минусовой температуре в ожидании разрешения ситуации, передает "РЕН ТВ"