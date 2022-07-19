По словам интернет-пользователя детская шалость привела к тому, что теперь ему придется отдавать свой автомобиль в автосервис. Инцидент произошел во дворе дома №17а на улице Ворошилова, где несовершеннолетние выбрасывали из окон наполненные водой пакеты.

– Кидали пакеты с водой с окон, помяли крышу, следите за своими спиногрызами, – заключил рассказчик.

Судя по фотографиям, после встречи с водяным "снарядом" у иномарки оказалась большая вмятина на крыше.