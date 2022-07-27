Дети в Новокузнецке перекрыли часть дороги самодельной плотиной

По словам автора сообщения, на днях несовершеннолетние купались в большой луже в Новокузнецке. При этом машины, которые в момент их развлечений проезжали по участку, малышей ничуть не смущали.

– На советской площади дети купались в луже, и машинам приходилось их объезжать, потому что на сигналы они не реагировали. Почему родители не объясняют своим детям что так делать нельзя? – задалась вопросом горожанка.

Судя по кадрам, ребенок подключил воображение и посреди скопления воды соорудил себе что-то похожее на плотину, а второй проезжал по луже на своем самокате. На фото видно, что в этот момент по территорию пыталась заехать белая машина, но безуспешно.

При этом в комментариях интернет-пользователи заступились за ребят и сказали, что у "автора было скучное детство".