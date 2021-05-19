Дети в Новокузнецке гуляли по крыше заброшенной многоэтажки

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Юные жители южной столицы Кузбасса оказались на крыше высотного здания в заводском районе города. Школьников заметили прохожие.

В Новокузнецке спасатели выезжали к одному из заброшенных девятиэтажных зданий, чтобы снять оттуда детей: пятеро ребят в возрасте от 10 до 13 лет забрались на опасный объект в неизвестных целях.


Ликвидировав все риски для юных горожан, специалисты провели с ними разъяснительную беседу, объяснив, чем могут закончиться такие прогулки.

­- Нахождение детей на территории заброшенных нежилых или недостроенных зданий может привести к тяжелым несчастным случаям, - подчеркнули в управлении по защите населения и территории в Новокузнецке.

Опасность для ребят представляет именно ветхость здания. Трагические случаи на аналогичных объекта – не редкость. Только за последние годы в ряде субъектов РФ дети погибали из-за обрушения стен таких зданий, падения с крыши и окон.

Да!
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