Дети в кузбасском городе напугали жителей опасными играми

Жительница города поделилась записью в социальной сети, в которой говорит о небезопасности детских развлечений. На фото видно, что между гаражами, где и находились дети, есть небольшое расстояние, которое они перекрыли картонками.

По ее мнению, непрочный материал мог провалиться, когда дети перепрыгивали или наступали на конструкцию, что могло привести к трагедии.

В комментариях под постом мнения разделились: одна часть обеспокоилась данной информацией, другая отметила, что такие игры не несут в себе большой опасности, ссылаясь на свои детские воспоминания об играх на гаражах.