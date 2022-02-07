Дети в Кузбассе стали реже заражаться COVID-19

По словам кузбасского чиновника, положительная динамика по спаду заболеваемости детей COVID-19 наблюдается в последние дни.
– Мы четко констатируем уменьшение количества подтвержденных (тестов на коронавирус, – прим.ред.) среди детей в общем количестве подтвержденных (тестов, – прим.ред.), – прокомментировал Цигельник.
Также он указал, что в минувшие выходные количество несовершеннолетних, которым потребовалась помощь медицинских специалистов, снизилось на 20-25% по сравнению с предыдущими. Из чего следует, что пик заболеваемости у детей в Кузбассе преодолен.
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