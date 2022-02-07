Дети в Кузбассе стали реже заражаться COVID-19

0
Фото:  

Зампред правительства Кузбасса Алексей Цигельник во время аппаратного совещания заявил, что число детей с официальным диагнозом "коронавирусная инфекция" уменьшается на территории области.

По словам кузбасского чиновника, положительная динамика по спаду заболеваемости детей COVID-19 наблюдается в последние дни.

– Мы четко констатируем уменьшение количества подтвержденных (тестов на коронавирус, – прим.ред.) среди детей в общем количестве подтвержденных (тестов, – прим.ред.), – прокомментировал Цигельник.

Также он указал, что в минувшие выходные количество несовершеннолетних, которым потребовалась помощь медицинских специалистов, снизилось на 20-25% по сравнению с предыдущими. Из чего следует, что пик заболеваемости у детей в Кузбассе преодолен.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33415

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined