Дети в Кузбассе стали чаще заражаться COVID-19 с начала нового учебного года

0
Фото:  

Процент детей, у которых медики выявили китайский вирус, значительно увеличился на территории Кемеровской области с начала сентября.

Число зараженных COVID-19 детей за первую неделю сентября значительно увеличилось в сравнении со статистикой за минувший август. Информацию по заболеваемости несовершеннолетних озвучили местные чиновники на очередном аппаратном совещании правительства Кузбасса.

– Доля детей в числе подтвержденных случаев заболеваний коронавирусом увеличилась с 4-5% до 10-15%, – сообщил заместитель председателя правительства Алексей Цигельник.

Отмечается, что резкий скачек заражения произошел в связи с завершением летних каникул и возвращением детей с отдыха. При этом в августе 2020 года доля выявленных больных до 18 лет составляла 5,3%, однако, в сентябре подобная сводка уже не публиковалась.


Несмотря на обострение эпидемиологической ситуации в регионе, что следует из свежих данных, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что в приоритете сохранить очное обучение детей в школах.

Фото: Администрация правительства Кузбасса

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28727

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined