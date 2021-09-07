Дети в Кузбассе стали чаще заражаться COVID-19 с начала нового учебного года

Число зараженных COVID-19 детей за первую неделю сентября значительно увеличилось в сравнении со статистикой за минувший август. Информацию по заболеваемости несовершеннолетних озвучили местные чиновники на очередном аппаратном совещании правительства Кузбасса.

– Доля детей в числе подтвержденных случаев заболеваний коронавирусом увеличилась с 4-5% до 10-15%, – сообщил заместитель председателя правительства Алексей Цигельник.

Отмечается, что резкий скачек заражения произошел в связи с завершением летних каникул и возвращением детей с отдыха. При этом в августе 2020 года доля выявленных больных до 18 лет составляла 5,3%, однако, в сентябре подобная сводка уже не публиковалась.

Несмотря на обострение эпидемиологической ситуации в регионе, что следует из свежих данных, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что в приоритете сохранить очное обучение детей в школах.