Дети в Кузбассе на свалке устроили опасные игры со строительным мусором

На строительной свалке, которая появилась на территории пгт Инской после того, как жильцов домов переселили, а строения уничтожили, были замечены дети. Об этом рассказали местные жители в социальных сетях.

– Пгт Инской, переселили жильцов, снесли дома, а мусор не вывозят. Дети играют на мусоре, опасно для их здоровья, – сокрушился кузбассовец.

Из опубликованных кадров следует, что ребята облюбовали полуразрушенное строение посреди хлама, они забрались на его ветхую "крышу". При этом груда хлама может в любой момент обвалиться и похоронить детей. Горожане призывают чиновников срочно принять меры.