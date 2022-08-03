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Дети в Кемерове вынуждены играть на замусоренной площадке из-за бездействия коммунальщиков

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Жители столицы Кузбасса опубликовали жалобу на местную УК, представители которой упорно игнорируют мусор на детской площадке, из-за чего детям приходится играть рядом с отходами.

Сообщение с жалобой на состояние детской площадки в городе Кемерово появилось в Сети. Судя по кадрам, отходы заполонили игровую зону во дворе дома по ул. Дружбы 27А.


Автор публикации указал, что до настоящего момента представители управляющей компании на просьбы жителей убрать скопившийся мусор никак не реагируют.

– Хотелось бы, чтобы управляющая компания ООО "ЮЖНЫЙ", выполняла свою работу. Много раз звонили, говорят без номера квартиры не могут принять такую заявку. А зачем им номер квартиры, если это детская площадка? – поинтересовался горожанин.

Однако в комментариях под публикацией многие интернет-пользователи пришли к выводу, что рассказчику все-таки следовало бы указать номер своей квартиры, поскольку это могло бы ускорить решение данной проблемы.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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