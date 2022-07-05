Дети устроили опасные игры с огнем под окнами кузбасской многоэтажки

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В кузбасском городе прохожие поймали малолетних поджигателей травы, которые разожгли костер под окнами многоквартирного дома.

Сообщение о недетских играх с огнем появилось в сообществе с беловскими новостями во "ВКонтакте". На опубликованных кадрах видно, как двое малолетних ребят решили развести под окнами многоквартирного дома костер. Для этого они сгребли в кучу траву и подпалили ее у стен жилого здания.


После того, как пламя начало набирать силу, дети несколько испугались и решили потушить его своими силами, а точнее естественным путем, оголив для этого свои гениталии. На происходящее отреагировала проходившая мимо женщина. Своим голосом она спугнула несовершеннолетних хулиганов.


В свою очередь в МЧС журналисту AVOKADO заявили, что не получали за минувшие дни сигналы о пожарах в многоэтажных домах или на территориях вблизи беловских строений. Таким образом, можно сделать вывод, что на этот раз детская шалость в серьезное ЧП не переросла.


Ранее сообщалось, что в Центральном районе столицы Кузбасса минувшим вечером загорелись гаражи. В экстренных службах региона журналисту AVOKADO раскрыли подробности ЧП.

Фото: ВКонтакте / "ТИПИЧНОЕ БЕЛОВО"

Да!
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