Дети устроили опасные игры на железнодорожных путях в Кузбассе

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Юные горожане в Кемеровской области повредили светофор и раскладывали камни на рельсах. О подростковых играх на путях хождения поездов рассказали в полиции.

Первой проблемой, выявленной на железнодорожных путях стали перебои в работе мачтового светофора на перегоне станций Латыши – Забойщик. Разбираясь в обстоятельствах возникновения поломки, правоохранителям удалось установить, что причастны к его повреждению четверо несовершеннолетних жителей города Березовский: ребята в возрасте от 11 до 14 лет дважды разбивали линзы зеленого и красного огней электронного регулировщика. Мотивом их деятельности послужили хулиганские побуждения.


О второй проблеме в полицию сообщил машинист грузового поезда. Рабочий рассказал, что на перегоне станций Ишаново – Кемерово-Сортировочная заметил двух подростков, выкладывавших камни на рельсах. Двух парней в возрасте 13 и 11 лет задержали. Оказалось, что оба – уроженцы кузбасской столицы, а на железной дороге пребывали без разрешения родителей.

- Стражи порядка провели с нарушителями беседу о недопустимости подобных экспериментов: накладывание посторонних предметов на рельсы может привести к сходу подвижного состава, кроме того, при прохождении поезда камни могут срикошетить в находящихся рядом людей и нанести серьезную травму, - уточнили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.

В итоге по всем фактам было возбуждено административное делопроизводство по ч. 1 ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) в отношении родителей нарушителей. Материалы, как отметили в полиции, будут в дальнейшем переданы в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Кроме того, родственников тех ребят, которые испортили светофор, обязали возместить весь ущерб, причиненный детьми.

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