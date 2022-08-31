Дети устроили опасные игры на крыше девятиэтажки в Новокузнецке

Сообщение об опасном развлечении несовершеннолетних появилось в паблике во "ВКонтакте". По словам автора поста, видео было снято в центре Новокузнецка.

– По адресу Кирова 97, по крыше гуляют дети, почему не закрывают выходы на крышу и кто должен за это отвечать (стиль автора сохранен – прим.ред.)? – поинтересовался автор публикации в соцсетях.

Многие комментаторы поддержали ребят. Они отметили, что сами в детстве устраивали подобные игры и призвали земляков не придираться к младшему поколению. Другие возмутились действиями УК, которая оставила входы на крышу открытыми. По их мнению, халатность коммунальщиков могла привести к трагедии.