Новокузнечанин заявил в социальной сети, что в школе № 2, которую посещает его ребенок, протекает крыша. По словам родителя, в учреждении давно не проводился капитальный ремонт, из-за чего и возникли описанные проблемы.

– Дети учатся в лужах, с потолка бежит. Я вот боюсь, что на моего ребенка упадет с потолка отсыревшая штукатурка, – поделился опасениями автор поста.

Комментаторы поддержали новокузнечанина, заявив, что подобная ситуация наблюдается и в других учебных учреждениях.

Власти Новокузнецка сообщили, что передали информацию в Комитет образования. В ближайшее время школу проверят специалисты.