Дети спустились играть в глубокую канаву в Юрге

Огромная канава во дворе на улице Фестивальная,14, которая образовалась в результате размывания грунта обильными осадками, стала притягивать к себе детей, желающих весело провести свое время. Об опасности сообщили одна из местных жительниц в сообществе во "ВКонтакте".

Так, по словам женщины, сейчас глубина ямы превысила один метр. При этом специалисты УК предложили гражданам решить проблему при помощи подсыпки участка. Однако жильцы уверены, что новую землю смоет первый же ливень, оставив за собой грязь.

– В нескольких метрах находится детская площадка. Неделю назад в эту канаву провалилось такси. Ждем когда кто-нибудь сломает ногу, руку или шею!!!? – сокрушилась она.

В свою очередь сообщение о глубокой канаве напомнило читателям поста и об их детстве. К примеру, один из мужчин заявил, что в мальчишеские годы ежедневно исследовал с друзьями подобные места и даже овраги, которые ранее находились за улицей, но сейчас заросли травой и совсем незаметны.