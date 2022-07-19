Дети с родителями превратили танк в кемеровском парке в веселый аттракцион

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В столице Кузбасса прохожие оказались возмущены поведением детей и взрослых, которые забрались на танк в одном из местных парков, чтобы повеселиться.

Местом для игр детей стал большой исторический танк, установленный на постаменте в одном из кемеровских парков. Судя по опубликованным кадрам, несколько малышей забрались на самый верх военного объекта и какое-то время сидели там. При этом их же родители поощряли подобное поведение и веселились вместе с ними. Однако прохожих подобный вид явно не удовлетворил.

Для чего маленьких детей туда тащат? Не дай бог упадет. Рядом в 20-ти метрах детская площадка. Целый замок надувной. Ну не выпей ты бутылку пива устрой детям праздник, пусть они там скачут, заключил очевидец в сообществе во "ВКонтакте".

При этом в комментариях под постом взгляды аудитории паблика на ситуацию кардинально разделились. Некоторые встали на сторону автора поста и сказали, что с историческими вещами несовершеннолетним не следует играть, поскольку они могут повредить бронетехнику или навредить самим себе. К примеру, упасть с высоты и травмироваться. Другие же попросили горожан не приставать лишний раз к окружающим, поскольку раньше подобным образом все развлекались, но тогда никто так яростно их шалости "не палил".

Фото: ВКонтакте / Инцидент Кемерово

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