Дети развели костер в поле с сухой травой в Кузбассе

Несовершеннолетние поджигатели травы орудовали в поле возле стелы Моховского угольного разреза, рассказал беловчанин в Сети. Он указал, что после того, как детям все-таки удалось развести огонь, они просто спокойно уселись у скульптуры и наблюдали за разрушительным огнем.

– <...> два малолетних имбицила подожгли поле и потом радостно смотрели сидя на стеле, – прокомментировал автор поста во "ВКонтакте".

При этом в обсуждениях под публикацией интернет-пользователи предложили гражданам отыскать В родителей подростков и провести в их присутствии беседу с детьми.