"Дети разбиваются": новокузнечане пожаловались на опасную площадку у детсада

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В южной столице Кузбасса жители выразили беспокойство за жизнь и здоровье детей, которые вынуждены играть на детской площадке с полуразрушенными лестницами и торчащими штырями.

Детский сад №245 в Орджоникидзевском районе Новокузнецка стал причиной обсуждений в Сети. Так, местные жители оказались недовольны состоянием территории у стен учреждения, а именно их возмутили опасные лестницы с разбитыми ступенями, на которых якобы "разбиваются дети", а также дыры, торчащие штыри. По словам автора поста, все недочеты "не ремонтируется десятилетиями".

– Наши дети скоро в школу идут, за все это время ничего не меняется! Взрослому то угроза, не то что детям! Дети разбиваются, регулярно травмируются, а толку нет.. как стояло все, так и стоит. Никаких мер не предпринимается, начальство не слышит, да и на месте постоянно никого нет, а оснащение на участках видели?? – прокомментировал интернет-пользователь.

К слову, игровой инвентарь "постройки 90-х" на площадке тоже значительно устарел. Очевидцы отметили, что на участке все рушится, а клумбы и фигуры из покрышек уюта территории не прибавляют как и лавочки, которым на вид более 20 лет. Автор поста отметил, что все вышеуказанное представляет реальную угрозу для жизни и здоровья деток. Он призвал ответственных лиц не быть халатными и разрушить проблему до того, как произойдет трагедия.

Фото: ВКонтакте / "Все нормально, это Новокузнецк"

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