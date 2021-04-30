Дети посещали разрушающийся кузбасский детсад с плесенью

По результатам проверки кузбасского Роспотребнадзора выяснилось, что одно из дошкольных учреждений в Киселевске допустило ряд серьезных нарушений. В нескольких помещениях (в спальнях, раздевальной и таулетной комнатах) была обнаружена разрушающаяся отделка на потолке и стенах. Также выявлены подтеки, трещины и отслаивание штукатурки.

Все это время дети имели доступ в комнаты, которые могли навредить их безопасности и здоровью. Туда регулярно попадали внешние осадки через кровлю, из-за чего образовалась высокая сырость и споры грибковой плесени.

Руководство детского сада признали виновным по ст. 6.4 КоАП РФ ("Нарушение санитарно – эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта"). В связи с чем на 30 суток запретили работу нескольких помещений, сообщили в областном УФФСП.