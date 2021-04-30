Дети посещали разрушающийся кузбасский детсад с плесенью

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Надзорные органы проверили один из детских садов Киселевска и выяснили, что дети находились в помещениях, которые начали разрушаться. Кроме того, воспитанники все это время дышали спорами плесени, образующихся из-за трещин в здании.

По результатам проверки кузбасского Роспотребнадзора выяснилось, что одно из дошкольных учреждений в Киселевске допустило ряд серьезных нарушений. В нескольких помещениях (в спальнях, раздевальной и таулетной комнатах) была обнаружена разрушающаяся отделка на потолке и стенах. Также выявлены подтеки, трещины и отслаивание штукатурки.


Все это время дети имели доступ в комнаты, которые могли навредить их безопасности и здоровью. Туда регулярно попадали внешние осадки через кровлю, из-за чего образовалась высокая сырость и споры грибковой плесени.


Руководство детского сада признали виновным по ст. 6.4 КоАП РФ ("Нарушение санитарно – эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта"). В связи с чем на 30 суток запретили работу нескольких помещений, сообщили в областном УФФСП.

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