Дети попали в больницу после утренней аварии в Кемерове

Утром, 1 сентября, стало известно, что в районе 7:40 на территории города Кемерово дорогу не поделили два легковых автомобиля. На кадрах, которые свидетель предоставил интернет-журналу AVOKADO, можно заметить, что два автомобиля на участке дороги столкнулись лоб в лоб.

Инцидент произошел на пересечении проспекта Ленина и Пионерского бульвара. Корреспонденту редакци AVOKADO в ОГИБДД Кемерова пояснили, что по предварительным данным в салоне одной из машин находились дети. Малолетние пассажиры направлены в медицинское учреждение на обследование.

В настоящий момент на месте работают сотрудники полиции, которые занимаются установлением причин и обстоятельств произошедшего.