Дети попали в больницу после утренней аварии в Кемерове

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ДТП с двумя легковыми автомобилями произошло утром в кузбасской столице. В ОГИБДД Кемерова интернет-журналу AVOKADO сообщили, что среди пассажиров авто оказались дети. После аварии несовершеннолетние направлены в больницу на обследование.

Утром, 1 сентября, стало известно, что в районе 7:40 на территории города Кемерово дорогу не поделили два легковых автомобиля. На кадрах, которые свидетель предоставил интернет-журналу AVOKADO, можно заметить, что два автомобиля на участке дороги столкнулись лоб в лоб.


Инцидент произошел на пересечении проспекта Ленина и Пионерского бульвара. Корреспонденту редакци AVOKADO в ОГИБДД Кемерова пояснили, что по предварительным данным в салоне одной из машин находились дети. Малолетние пассажиры направлены в медицинское учреждение на обследование.


В настоящий момент на месте работают сотрудники полиции, которые занимаются установлением причин и обстоятельств произошедшего.

Да!
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