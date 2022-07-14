Дети подожгли матрацы у стен многоэтажки в Новокузнецке

В Новоильинском районе Новокузнецка местных жителей возмутило поведение детей, которые сегодня в четверг, 14 июля, посреди дня подожгли у стен многоквартирного дома выброшенные матрацы. По словам автора сообщения, инцидент произошел у многоэтажке по улице Звездова, 72 районе 12:30 по местному времени.

– Добрый день, уважаемые родители спиногрызов, следите за своими детьми, и проведите с ними беседу по опасности пожара в многоэтажных домах, – сокрушилась горожанка.

Женщина заявила, что была сильно шокирована поведением малолетних хулиганов и вызвала на адрес борцов с огнем. В ГУ МЧС по Кузбассу журналисту AVOKADO факт ЧП подтвердили. Правда на месте выяснилось, что сигнал был ложным, поскольку к прибытию первого отделения горения не наблюдалось. Можно предположить, что за это время матрацы потухли самостоятельно, а может кто-то своими силами их потушил.