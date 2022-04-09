Кемеровчанка рассказала, что после того, как маршрутное такси №144 заменили автобусом №244, жители поселка Металлплощадка начали испытывать трудности. В частности, пользовательница Сети заявила, что школьники теперь не могут вовремя прибыть на занятия в город, так как автобус приходит в 7:10 и 7:50.

– Дети бегут в школы сломя голову и опаздывают. Очень неудобно стало. Куда можно обратиться, и можно ли сдвинуть время хотя бы на 10 минут раньше? – обратилась кемеровчанка к специалистам на платформе "Кузбасс-Онлайн".

Администраторы портала рассказали, что межмуниципальный маршрут №244 начал работу с 1 апреля текущего года и стал заменой маршруту №144т. Автобус выходит в 26 рейсов по будням и в 24 рейса по выходным.



– К сведению сообщаем плановое время отправления автобуса по маршруту № 244 от ост. "Металлплощадка": в 7-33, 8-19, 8-30 (только в выходные дни),9-05, 9-59, 10-45, 12-51,13-37, 14-23, 16-37, 17-23, 18-09, 18-55 часов, – рассказали специалисты.

Также администраторы платформы подчеркнули, что расписание автобуса максимально приближено к расписанию ликвидированной маршрутки.

Напомним, что в Кемерове продолжается транспортная реформа, итогом которой должно стать исчезновение "пазиков" и замена их вместительными автобусами. При этом горожане регулярно отмечают, что расписание новых рейсов не всегда позволяет осуществлять поездки в удобном режиме.