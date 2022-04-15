Дети на электросамокате попали в ДТП с машиной в Новокузнецке

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В южной столице Кузбасса двое несовершеннолетних при движении по двору не справились с управлением электросамоката, спровоцировав аварию с припаркованным автомобилем.

Интернет-пользователи в социальных сетях поделились видео с моментом ДТП, участником которого стали двое подростков. По словам автора, инцидент произошел в Новокузнецке на придомовой территории, где расположена автомобильная парковка.

Дети на самокате повредили авто, следует из подписи к посту.

При просмотре ролика можно заметить, что двое несовершеннолетних двигались по двору на электрическом самокате, но совладать со средством передвижения не смогли и выехали в левую сторону задней части припаркованного белого автомобиля. Можно заметить, что в месте контакта образовалась вмятина.


Виновники происшествия с места инцидента предпочли сбежать.

Видео: Telegram / @nvkz_dtp

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