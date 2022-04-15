Дети на электросамокате попали в ДТП с машиной в Новокузнецке

Интернет-пользователи в социальных сетях поделились видео с моментом ДТП, участником которого стали двое подростков. По словам автора, инцидент произошел в Новокузнецке на придомовой территории, где расположена автомобильная парковка.

– Дети на самокате повредили авто, – следует из подписи к посту.

При просмотре ролика можно заметить, что двое несовершеннолетних двигались по двору на электрическом самокате, но совладать со средством передвижения не смогли и выехали в левую сторону задней части припаркованного белого автомобиля. Можно заметить, что в месте контакта образовалась вмятина.

Виновники происшествия с места инцидента предпочли сбежать.