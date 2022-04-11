Дети-инвалиды в Кузбассе смогли получить лекарства лишь после вмешательства прокуратуры

Одно из медучреждений в Прокопьевске отказало страдающему сахарным диабетом ребенку в рецепте на лекарственное средство. Причиной этому стало то, что организация не направляла в Минздрав региона заявки на выделение нужного препарата, несмотря на возложенные на медорганизацию обязанности. Главврачу учреждения было внесено представление, ребенок получил необходимое лекарство.

В Новокузнецке правоохранители выявили, что ребенок-инвалид не обеспечивается препаратом, подавляющим иммунитет после некоторых медицинских вмешательств. Было внесено представление главному врачу больницы и руководителю аптечных организаций, сообщают в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

Ребенок также был снабжен лекарством, а три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.