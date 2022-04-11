Дети-инвалиды в Кузбассе смогли получить лекарства лишь после вмешательства прокуратуры

0
Фото:  

Медицинские организации в Кемеровской области попали в поле зрения правоохранителей после того, как двое несовершеннолетних не смогли получить необходимые препараты.

Одно из медучреждений в Прокопьевске отказало страдающему сахарным диабетом ребенку в рецепте на лекарственное средство. Причиной этому стало то, что организация не направляла в Минздрав региона заявки на выделение нужного препарата, несмотря на возложенные на медорганизацию обязанности. Главврачу учреждения было внесено представление, ребенок получил необходимое лекарство.


В Новокузнецке правоохранители выявили, что ребенок-инвалид не обеспечивается препаратом, подавляющим иммунитет после некоторых медицинских вмешательств. Было внесено представление главному врачу больницы и руководителю аптечных организаций, сообщают в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.


Ребенок также был снабжен лекарством, а три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/35272

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined