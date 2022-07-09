Дети-экстремалы устроили опасные игры на кемеровской дороге

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Жительница кемеровского микрорайона Лесная Поляна в Сети сообщила, что местные дети придумали себе опасное развлечение на проезжей части.

Так, несовершеннолетний на Лесной Поляне начал отжиматься на глазах у прохожих и все бы ничего, если бы он не выполнял упражнения на дороге. При этом другие дети стояли на тротуаре и ждали проезжающие мимо автомобили. Как только машина попадала в поле их видимости, то они перед ней быстро перебежали проезжую часть.

– Автомобили им сигналили, а детки смеялись ... удалось снять как малыши отжимаются на проезжей части и танцуют, – сказала жительница в соцсетях.

Судя по опубликованным кадрам, один из подростков в какой-то момент выбежал на дорогу и начал отжиматься посреди проезжей части, а после этого вся компания перешла дорогу и отправилась по своим делам. Кемеровчане сочли такие развлечения опасными и попросили родителей провести профилактическую беседу со своими детьми.

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