Дети-экстремалы устроили опасные игры на кемеровской дороге

Так, несовершеннолетний на Лесной Поляне начал отжиматься на глазах у прохожих и все бы ничего, если бы он не выполнял упражнения на дороге. При этом другие дети стояли на тротуаре и ждали проезжающие мимо автомобили. Как только машина попадала в поле их видимости, то они перед ней быстро перебежали проезжую часть.

– Автомобили им сигналили, а детки смеялись ... удалось снять как малыши отжимаются на проезжей части и танцуют, – сказала жительница в соцсетях.

Судя по опубликованным кадрам, один из подростков в какой-то момент выбежал на дорогу и начал отжиматься посреди проезжей части, а после этого вся компания перешла дорогу и отправилась по своим делам. Кемеровчане сочли такие развлечения опасными и попросили родителей провести профилактическую беседу со своими детьми.