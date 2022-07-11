О проблеме сообщили кузбассовцы, проживающие в пгт Спасск Таштагольского района. Они рассказали, что дороги в поселке требуют ремонта, так как во время дождя на них образовываются огромные лужи, не позволяющие пройти. Кроме того, кузбассовцы сообщили, что на дороги якобы выливаются отходы из выгребных ям.

‒ Был дождь все размыло. Сверху с кабельного бежит вода с выгребных ям, вонь стоит ужасная, в нашем переулке деток много и дышат они этими отходами. Примите пожалуйста меры, ‒ гласит обращение жителей пгт.

Жалобу заметили представители администрации Таштагольского района. Они заявили, что глава района по дорожному строительству проверит информацию. После этого будет принято решение о дальнейших мероприятиях.