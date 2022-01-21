Десятки тысяч транспортных карт поступят в Кемерово в ближайшие дни

Сегодня, 21 января, в Кемерово прибыли 13 200 транспортных карт всех видов. В течение дня они поступят в продажу. Кроме того, следующие авиарейсы в ближайшие субботу и воскресенье доставят для жителей кузбасской столицы еще 58 000 карт.

Горожане смогут приобрести единую транспортную карту, а также карты для школьников, учащихся и пенсионеров. Транспортную карту можно будет переключить в режим безлимитного проездного билета, сообщают в пресс-службе администрации города Кемерово.

Ранее власти объяснили, в каком случае жители кузбасской столицы будут иметь право на бесплатный проезд в общественном транспорте.