Десятки тысяч кузбассовцев покинули регион в 2021 году

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Статистики подсчитали количество граждан, переехавших из Кемеровской области в другие регионы.

Согласно данным специалистов Кемеровостата, за первые десять месяцев 2021 года из Кузбасса уехали 53 617 граждан. При этом 50 557 человек пополнили количество проживающих в области за это же время. В прошлом году, однако, за первые десять месяцев в регион перебрались 51 413 новых жителей, что превышает сегодняшние показатели.


Таким образом, в октябре 2021 года миграционная убыль населения в Кузбассе составила 1,4. Прошлогодний показатель меньше – 1, сообщается в сводке Кемеровостата.


Напомним, что почти половина выпускников в Новокузнецке уехала из региона ради образования.

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