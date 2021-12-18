Десятки тысяч кузбассовцев покинули регион в 2021 году

Согласно данным специалистов Кемеровостата, за первые десять месяцев 2021 года из Кузбасса уехали 53 617 граждан. При этом 50 557 человек пополнили количество проживающих в области за это же время. В прошлом году, однако, за первые десять месяцев в регион перебрались 51 413 новых жителей, что превышает сегодняшние показатели.

Таким образом, в октябре 2021 года миграционная убыль населения в Кузбассе составила 1,4. Прошлогодний показатель меньше – 1, сообщается в сводке Кемеровостата.

Напомним, что почти половина выпускников в Новокузнецке уехала из региона ради образования.