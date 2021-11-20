Десятки тысяч кузбассовцев покинули регион с начала года

Согласно актуальной информации, с января по сентябрь текущего года регион покинули 47 875 жителей. При этом за тот же временной промежуток 2020 года из Кемеровской области уехали 47 180 человек. Таким образом, показатели миграции населения увеличились на 1,5%.

Количество же прибывших в Кузбасс сократилось. Если в 2020 году в область приехали 46 104 человека, то за девять месяцев этого года количество прибывших составило 45 223, сообщают специалисты Кемеровостата.

Ранее редакция AVOKADO писала об ускорении миграционной убыли населения Кузбасса.