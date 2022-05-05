Десятки огнеборцев занимались ликвидацией пожара на складе в Кемерове

Накануне, 4 мая, в социальных сетях появились кадры пожара, произошедшего в Кемерове. Очевидцы запечатлели на камеру черный дым, поднимающийся над постройкой.

‒ Горит склад на Кузнецком, ‒ сообщил автор съемки.

Чтобы узнать детали инцидента, журналист AVOKADO обратился в ГУ МЧС России по Кузбассу. Сотрудники ведомства рассказали, что сигнал о пожаре поступил в 20:26. На место выехали 40 человек и 12 единиц техники. К моменту прибытия первого подразделения из-под крыши здания шел густой черный дым.

В результате пожара обгорела деревянная обрешетка крыши площадью 150 квадратных метров. Ликвидировать возгорание удалось в 21:06. Эвакуация людей не проводилась, отметили в министерстве.

Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.