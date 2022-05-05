Десятки огнеборцев занимались ликвидацией пожара на складе в Кемерове

0
Фото:  

Жители кузбасской столицы заметили горящее здание. Корреспондент AVOKADO выяснил подробности происшествия.

Накануне, 4 мая, в социальных сетях появились кадры пожара, произошедшего в Кемерове. Очевидцы запечатлели на камеру черный дым, поднимающийся над постройкой.

‒ Горит склад на Кузнецком, ‒ сообщил автор съемки.

Чтобы узнать детали инцидента, журналист AVOKADO обратился в ГУ МЧС России по Кузбассу. Сотрудники ведомства рассказали, что сигнал о пожаре поступил в 20:26. На место выехали 40 человек и 12 единиц техники. К моменту прибытия первого подразделения из-под крыши здания шел густой черный дым.


В результате пожара обгорела деревянная обрешетка крыши площадью 150 квадратных метров. Ликвидировать возгорание удалось в 21:06. Эвакуация людей не проводилась, отметили в министерстве.


Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Фото:  
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/35997

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined