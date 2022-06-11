Десятки ларьков в Кемерове попали под снос

Кемеровская администрация в минувшую пятницу, 10 июня, выпустила новое постановление "О демонтаже незаконно размещенных объектов". Документ предполагает снос более 20 незаконных объектов по следующим адресам:
- южнее здания № 24 по просп. Ленина;
- западнее дома № 23А по просп. Химиков;
- юго-восточнее дома № 53А по просп. Комсомольскому;
- западнее здания № 24 по ул. Столбовой;
- восточнее здания № 34А по ул. Суворова;
- ул. Промшоссе, 54;
- севернее дома № 23 по ул. Стахановской;
- юго-восточнее дома № 57 по просп. Комсомольскому;
- восточнее здания № 63 по ул. Инициативной;
- юго-восточнее дома № 82 по просп. Октябрьскому;
- севернее дома № 71 по просп. Комсомольскому;
- юго-восточнее дома № 85 по просп. Шахтеров;
- южнее здания № 51 по просп. Ленина;
- юго-западнее здания № 19 по ул. Свободы;
- юго-западнее здания № 16 по ул. Тухачевского;
- южнее дома № 90 по просп. Ленина;
- западнее здания № 2А по просп. Молодежному;
- южнее здания № 70 по просп. Ленина;
- севернее здания № 61Б по просп. Октябрьскому;
- западнее здания № 191 по ул. Сибиряков-Гвардейцев;
- западнее здания № 231 по ул. Сибиряков-Гвардейцев.
Из данных в документе следует, что попавшие в список постройки возведены на участках, в отношении которых отсутствуют правоустанавливающие документы. На выполнение работ по ликвидации объектов в городском правительстве отвели специалистам всего три месяца.
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