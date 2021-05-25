Десятки кузбассовцев заразились COVID-19 за сутки

По информации на 11:00 вторника, 25 мая, за прошедшие сутки в Кемеровской области заражение коронавирусной инфекцией подтвердилось у 55 человек. Все заболевшие СOVID-19 изолированы и получают медицинскую помощь. Новые случаи заражения специалисты выявили в 23 территориях области. Больше всего зараженных за минувшие сутки обнаружили в столице Кузбасса.

— Кемерово - 20, по 5 - Ленинск-Кузнецкий и Новокузнецк, Междуреченск - 3, по 2 - Тайга, Мариинский МР и Промышленновский МО, по 1 - Анжеро-Судженск, Белово, Березовский, Калтан, Киселевск, Краснобродский, Осинники, Полысаево, Прокопьевск, Юрга, Кемеровский МО, Крапивинский МО, Тисульский МР, Топкинский МО, Чебулинский МО и Яшкинский МР, — сообщили в областном штабе по охране здоровья населения Кузбасса.

В общей сложности с начала пандемии в Кемеровской области заболели 36 695 человек, из которых 35 376 выздоровели, в том числе 53 покинули медучреждения за последние сутки. Еще 710 пациентов с подтвержденным СOVID-19 скончались, из них — двое за минувшие 24 часа. На сегодняшний день на лечении в Кузбассе находятся 609 больных, а 1 695 человек остаются под наблюдением.