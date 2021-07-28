Десятки кузбассовцев заболели коронавирусом за сутки

Медики диагностировали коронавирусную инфекцию у 204 кузбассовцев за прошедшие сутки (данные на 28 июля). Зараженные проживают в 22 муниципалитетах, среди которых больше всего новых случаев обнаружено в Новокузнецке:

Новокузнецк-46, Кемерово-42, Междуреченск-24, Осинники-15, по 8-Белово, Ленинск-Кузнецкий и Прокопьевск, по 6-Анжеро-Судженск и Ленинск-Кузнецкий МО, по 5-Калтан, Киселевск и Тайга, по 4-Мыски, Полысаево и Новокузнецкий МР, по 3-Промышленновский МО и Яшкинский МР, по 2-Березовский, Кемеровский МО и Крапивинский МО, по 1-Прокопьевский МО и Тисульский МР.

Общее число случаев инфицирования с начала пандемии достигло 45 462, из которых 42 587 завершились благополучно, а 963 — смертью (шесть за последние сутки). Лечение продолжают получать 1 912 пациентов в регионе, под наблюдением остаются 14 594.