Десятки кузбассовцев пополнили статистику заболеваемости COVID-19 за сутки

За минувшие 24 часа на территории Кузбасса коронавирусом заразились еще 58 человек. Теперь общее число случаев заболевания в регионе достигло 37 248 с начала пандемии.

Распределение суточного прироста пациентов с COVID-19 по муниципалитетам выглядит следующим образом:

Кемерово – 19, Новокузнецк – 7, Чебулинский МО – 4, Киселевск – 3, Краснобродский – 2, Междуреченск – 2, Прокопьевск – 2, Юрга – 2, Кемеровский МО – 2, Крапивинский МО – 2, Мариинский МР – 2, Тисульский МО – 2, Анжеро-Судженск – 1, Мыски – 1, Полысаево – 1, Гурьевский МО – 1, Ленинск-Кузнецкий МО – 1, Промышленновский МО – 1, Топкинский МО – 1, Юргинский МО – 1, Яшкинский МО – 1.

Увеличилось и количество граждан, которые не смогли перенести заражение инфекцией и скончались. К настоящему моменту умерли уже 732 пациентов с COVID-19.