Десятки кузбассовцев пополнили статистику заболеваемости COVID-19 за сутки

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Медики в Кемеровской области официально подтвердили новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие 24 часа на территории Кузбасса коронавирусом заразились еще 58 человек. Теперь общее число случаев заболевания в регионе достигло 37 248 с начала пандемии.


Распределение суточного прироста пациентов с COVID-19 по муниципалитетам выглядит следующим образом:


Кемерово – 19, Новокузнецк – 7, Чебулинский МО – 4, Киселевск – 3, Краснобродский – 2, Междуреченск – 2, Прокопьевск – 2, Юрга – 2, Кемеровский МО – 2, Крапивинский МО – 2, Мариинский МР – 2, Тисульский МО – 2, Анжеро-Судженск – 1, Мыски – 1, Полысаево – 1, Гурьевский МО – 1, Ленинск-Кузнецкий МО – 1, Промышленновский МО – 1, Топкинский МО – 1, Юргинский МО – 1, Яшкинский МО – 1.


Увеличилось и количество граждан, которые не смогли перенести заражение инфекцией и скончались. К настоящему моменту умерли уже 732 пациентов с COVID-19.

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