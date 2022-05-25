Десятки кузбассовцев попались на пьяном вождении

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Правоохранители подвели итоги массовых рейдов, прошедших на дорогах Кемеровской области.

Несколько дней назад, 21 и 23 мая, во всех городах и районах Кузбасса прошли мероприятия по выявлению водителей, решивших сесть за руль в состоянии опьянения. По итогам рейдов, удалось задержать отстранить от управления 60 нетрезвых водителей и тех, кто отказался пройти освидетельствование.


Кроме того, 45 автомобилистов не имели права на управление транспортными средствами, а 14 ‒ были лишены их ранее. Правоохранители пресекли 40 нарушений, связанных с выездом на "встречку", и 81 факт проезда на запрещающий сигнал светофора, сообщают в пресс-службе УГИБДД по Кузбассу.


Госавтоинспекция Кемеровской области напоминает, что за управление транспортом в состоянии опьянения законом предусмотрено лишение права управления на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение грозит уголовная ответственность в виде

лишения свободы до двух лет.

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