Десятки кузбассовцев попались на пьяном вождении

Несколько дней назад, 21 и 23 мая, во всех городах и районах Кузбасса прошли мероприятия по выявлению водителей, решивших сесть за руль в состоянии опьянения. По итогам рейдов, удалось задержать отстранить от управления 60 нетрезвых водителей и тех, кто отказался пройти освидетельствование.

Кроме того, 45 автомобилистов не имели права на управление транспортными средствами, а 14 ‒ были лишены их ранее. Правоохранители пресекли 40 нарушений, связанных с выездом на "встречку", и 81 факт проезда на запрещающий сигнал светофора, сообщают в пресс-службе УГИБДД по Кузбассу.

Госавтоинспекция Кемеровской области напоминает, что за управление транспортом в состоянии опьянения законом предусмотрено лишение права управления на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение грозит уголовная ответственность в виде

лишения свободы до двух лет.